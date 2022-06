Rencontre : autour des livres

Rencontre : autour des livres, 23 juin 2022, . Rencontre : autour des livres

2022-06-23 18:30:00 – 2022-06-23 19:30:00 Vous aimez lire et partager vos impressions de lecture ou bien vous recherchez des idées de lecture ? Venez nous rejoindre et échangeons autour du livre. Causeries autour des livres à la bibliothèque – pour adultes Vous aimez lire et partager vos impressions de lecture ou bien vous recherchez des idées de lecture ? Venez nous rejoindre et échangeons autour du livre. dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville