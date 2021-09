Rencontre autour d’Eliane Radigue / avec Didier Aschour Philharmonie de Paris, 13 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 13 octobre 2021

de 19h à 20h15

gratuit

Les RENCONTRES invitent un ou plusieurs artistes, auteurs ou personnalités du monde intellectuel, à s’exprimer sur un sujet artistique ou une problématique culturelle, puis à échanger avec le public.

A l’occasion d’un concert “Eliane Radigue”, Michèle Tosi s’entretient avec des musiciens de l’Ensemble Dedalus et François j. Bonnet sur le parcours musical de cette compositrice pionnière.

Après une Agrégation de musicologie à l’Université de Paris IV, Michèle Tosi poursuit ses études au Conservatoire National de Musique de Paris (Prix d’Analyse dans la classe de Claude Ballif) et dans la voie de la recherche (Maîtrise, DEA et Doctorat d’Université consacré à l’oeuvre de Claude Ballif). Outre de nombreux articles sur la musique d’aujourd’hui, elle publie un ouvrage sur la Métatonalité aux Editions Durand (1992) et une monographie sur Claude Ballif chez P.O. Editions (1996). Elle a enseigné l’Analyse et la Culture Musicale dans les Conservatoires du Xème et du XXème arrondissement et au CRR de Paris, dans le cadre du département de Création sonore. Rédactrice du journal internet Resmusica depuis 2001 (Resmusica.com), elle mène également une activité de musicologue et de critique musicale dans l’univers de la musique contemporaine. Elle participe récemment à la publication de deux ouvrages publiés aux Éditions MF : La mémoire en acte, quarante ans de création musicale (2017) et Compositrices, l’égalité en acte (2018).

François J. Bonnet est un compositeur et théoricien franco-suisse. Il dirige le Groupe de Recherches Musicales de l’Institut National de l’Audiovisuel (INA GRM) depuis 2018. Il a publié La musique à venir (Shelter Press, 2020), Après la mort (L’éclat, 2017), L’Infra-monde (éditions MF, 2015) et Les mots et les sons. Un archipel sonore (L’éclat, 2012). Il est également producteur sur France Musique et coéditeur de la revue SPECTRES (Shelter Press). Sa musique, souvent diffusée sous le projet Kassel Jaeger, a été présentée dans le monde entier.

Fondé en 1996 par Didier Aschour, Dedalus est un ensemble de musique contemporaine basé à Toulouse et associé au GMEA, Centre National de Création Musicale d’Albi-Tarn. Champion des partitions à instrumentation libre issues de la musique contemporaine expérimentale, Dedalus s’organise en collectif dans lequel les arrangements, orchestrations et interprétations sont élaborés en commun. Son répertoire inclut les œuvres de classiques du minimalisme : Christian Wolff, Phill Niblock, Frederic Rzewski, Tom Johnson, Moondog ou Philip Glass. Les compositeurs du mouvement Wandelweiser : Michael Pisaro, Antoine Beuger ou Jürg Frey. Des compositeur.rice.s indépendants : Pascale Criton, Peter Ablinger, Jo Kondo, Luc Ferrari. Des commandes à une nouvelle génération de compositeur.rice.s : Catherine Lamb, Jean-Luc Guionnet, Sébastien Roux. L’ensemble se produit en Europe et aux Etats- Unis : Instants Chavirés, Roulette (NYC), Café Oto (Londres), Sonorités (Montpellier), Musique Action (Vandoeuvre-lès-Nancy), Angelica (Bologne), Elektricity (Reims), Sacrum Profanum (Cracovie). Les enregistrements de Dedalus sont édités sur les labels New World Record (US) et Potlatch (FR). Dedalus, ensemble associé au GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi-Tarn,est soutenu par la DRAC Occitanie, le Conseil Régional Occitanie, la SACEM et la SPEDIDAM. L’ensemble a également reçu les soutiens de l’Institut Français, des Fonds Diaphonique, FACE, Impuls Neue Musik et Occitanie en Scène.

Lieu : Amphithéâtre – Cité de la musique

Animations -> Conférence / Débat

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)



Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23194 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

Animations -> Conférence / Débat

Date complète :

2021-10-13T19:00:00+02:00_2021-10-13T20:15:00+02:00