samedi 26 mars à 16:00

Dans le cadre du “Printemps des Poètes 2022”, une rencontre autour de Xavier Grall. Le connaissons-nous vraiment ? En présence de Pierre Tanguy, auteur de “Ici commence la musique du monde”, et de son éditeur Jean Lavoué – Éditions L’enfance des arbres.

Gratuit

Pierre Tanguy, écrivain et poète, nous conte son parcours avec Xavier Grall. Librairie Vent de soleil 17 rue du Château, Auray Auray Morbihan

2022-03-26T16:00:00 2022-03-26T17:30:00

