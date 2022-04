Rencontre autour de “Terres Communes”, 28 avril 2022, .

Rencontre autour de “Terres Communes”

2022-04-28 – 2022-04-28

Alix Denambride, Emmanuel Vigier, Béatrice Picon-Vallin



Les rencontres de La Salle des machines sont traversées par l’actualité comme par l’inactuel, les persistances et les survivances, l’étrange et le familier, le proche et le lointain…



À l’occasion de la sortie en librairie le 28 avril du livre « Terres communes », ce rendez-vous propose des extraits du web-documentaire éponyme, une lecture d’extraits du livre et un échange avec les auteurs Alix Denambride, Emmanuel Vigier et Béatrice Picon-Vallin. La rencontre sera modérée par Claudine Dussollier, coordinatrice de l’ouvrage, et suivie d’une signature.



Pensées comme des rendez-vous réguliers au café-librairie de la Friche, les rencontres de La Salle des machines se fabriquent comme autant de moments de partage, d’échanges, de découvertes, d’interrogations, de projections.



Une proposition de La Salle des Machines.

Alix Denambride, Emmanuel Vigier, Béatrice Picon-Vallin

Rencontre, lecture et projection à l’occasion de la sortie en librairie du livre “Terres communes”.

+33 4 95 04 95 04

Alix Denambride, Emmanuel Vigier, Béatrice Picon-Vallin



Les rencontres de La Salle des machines sont traversées par l’actualité comme par l’inactuel, les persistances et les survivances, l’étrange et le familier, le proche et le lointain…



À l’occasion de la sortie en librairie le 28 avril du livre « Terres communes », ce rendez-vous propose des extraits du web-documentaire éponyme, une lecture d’extraits du livre et un échange avec les auteurs Alix Denambride, Emmanuel Vigier et Béatrice Picon-Vallin. La rencontre sera modérée par Claudine Dussollier, coordinatrice de l’ouvrage, et suivie d’une signature.



Pensées comme des rendez-vous réguliers au café-librairie de la Friche, les rencontres de La Salle des machines se fabriquent comme autant de moments de partage, d’échanges, de découvertes, d’interrogations, de projections.



Une proposition de La Salle des Machines.

dernière mise à jour : 2022-04-08 par