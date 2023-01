Rencontre autour de SPIROU avec Patrick Gaumer Argentan, 4 février 2023, Argentan .

Rencontre autour de SPIROU avec Patrick Gaumer

Médiathèque François Mitterrand

2023-02-04 14:30:00 14:30:00 – 2023-02-04 16:00:00 16:00:00

Médiathèque François Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes

Argentan

Orne

S’il existait un titre d’historien officiel de la BD, Patrick Gaumer pourrait y prétendre. En effet, spécialiste incontournable du 9ème art, l’auteur du Dictionnaire mondial de la BD, véritable référence en la matière, ne cesse d’entretenir et de partager son savoir et sa passion. Sa dernière monographie sur Jacques Martin, auteur d’Alix et Lefranc, est parue en fin d’année dernière.

L’ancien libraire, maintenant conférencier-formateur et organisateur de nombreuses expositions revient sur l’œuvre et la personnalité de Spirou, cet illustre personnage.

Médiathèque François Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes Argentan

