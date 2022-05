Rencontre autour de Romans fantastique Visiteurs de l’invisible Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Rencontre autour de Romans fantastique Visiteurs de l’invisible Valence, 17 juin 2022, Valence. Rencontre autour de Romans fantastique Visiteurs de l’invisible Librairie l’OrigiNel 13 rue de l’Université Valence

2022-06-17 19:30:00 19:30:00 – 2022-06-17 Librairie l’OrigiNel 13 rue de l’Université

Valence Drôme Rencontre autour du Romans avec Anne Marie Perreau. +33 4 26 60 56 53 Librairie l’OrigiNel 13 rue de l’Université Valence

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Librairie l'OrigiNel 13 rue de l'Université Ville Valence lieuville Librairie l'OrigiNel 13 rue de l'Université Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Rencontre autour de Romans fantastique Visiteurs de l’invisible Valence 2022-06-17 was last modified: by Rencontre autour de Romans fantastique Visiteurs de l’invisible Valence Valence 17 juin 2022 Drôme Valence

Valence Drôme