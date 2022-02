RENCONTRE AUTOUR DE QUATRE OPÉRATIONS MÉTROPOLITAINES Pavillon de l’Arsenal, 17 février 2022, Paris.

RENCONTRE AUTOUR DE QUATRE OPÉRATIONS MÉTROPOLITAINES

Pavillon de l’Arsenal, le jeudi 17 février à 19:00

Les fibres végétales reviennent dans le vocabulaire métropolitain. Quelques architectes pionniers explorent leurs potentiels : croissance rapide, filières courtes, stockage carbone, confort d’usage… Au travers de projets réalisés à Boulogne, Paris et Saint-Denis, ils démontrent qu’il est possible de bâtir autrement, en s’appuyant sur des ressources disponibles en quantité juste à portée de main et des savoir-faire vernaculaires sans renoncer à l’innovation. Organisée dans le cadre de l’exposition « TerraFibra architectures » cette rencontre engage un dialogue renouvelé tant pour la construction que la rénovation et témoigne du potentiel des matériaux biosourcés locaux pour répondre au défi climatique et à la nécessaire adaptation des systèmes constructifs. avec **_Axel Adam & Camille Ricard, architectes – Moonwalklocal** Chaume urbain, Saint-Denis **_Christine Desert, architecte – North by Northwest** Immeuble de 15 logements, Boulogne-Billancourt **_Emmanuel Pezrès, architecte en chef & Charlotte Picard, architecte – Ville de Rosny-sous-bois** Centre de loisirs Jacques-Chirac, Rosny-sous-Bois **_Clara Simay & Julia Turpin, architectes – Grand Huit** La Ferme du Rail, Paris 19 animée par **Dominique Gauzin-Müller** Architecte-chercheuse, co-commissaire scientifique de l’exposition « TerraFibra architectures » Nocturne De 20h30 à 21h30, visite libre de l’exposition « TerraFibra architectures » en présence des architectes invités ______ Entrée gratuite dans la limite des places disponibles sur présentation d’un passe vaccinal conformément aux règles sanitaires en vigueur

Paille porteuse ou isolante, béton de chanvre, toiture en chaume…

Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris Paris Paris



