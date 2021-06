Lille Maison Folie Moulins Lille, Nord Rencontre autour de « Marshall et Simon » avec Séries Mania Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Rencontre autour de « Marshall et Simon » avec Séries Mania

Maison Folie Moulins, le mercredi 28 juillet à 14:00

Venez découvrir à travers la diffusion de quelques épisodes cette série fantastique (de 1991 !) qui retrace les aventures de Marshall et Simon qui évoluent dans un univers mystérieux. Le ton est décalé et l’humour très bien ficelé ! Le Musée Numérique vous proposera d’échanger à l’issue de la diffusion des épisodes. _Dans le cadre de Voyage, Voyages, à partir du 3 juillet_

Gratuit, réservations conseillées

Séries Mania vous donne rendez-vous au Musée numérique de la maison Folie Moulins pour la diffusion d’épisodes de « Marshall et Simon ». Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord

2021-07-28T14:00:00 2021-07-28T16:00:00

