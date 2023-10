Rencontre – Autour de l’ouvrage Lesbiennes, pédés, arrêtons de raser les murs – Luttes et débats de mouvements lesbiens et homosexuels (1970-1990) Théatre de la cité internationale, salle Resserre Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Rencontre – Autour de l’ouvrage Lesbiennes, pédés, arrêtons de raser les murs – Luttes et débats de mouvements lesbiens et homosexuels (1970-1990) Théatre de la cité internationale, salle Resserre Paris, 22 novembre 2023, Paris. Le mercredi 22 novembre 2023

de 18h30 à 20h00

.Tout public. gratuit Ouvrage sous la direction d’Hugo Bouvard, Ilana Eloit et Mathias Quéré (La Dispute, à paraître le 3 novembre). En présence des auteurs et autrices Hugo Bouvard,

Younes Lakehal et Lorraine Wiss. Cette rencontre sera rythmée par la lecture de

textes par la comédienne Soazik Bourdin. Théatre de la cité internationale, salle Resserre 17 boulevard Jourdan 75014 Paris Contact : https://www.theatredelacite.com/avec-vous/rencontre-debat-autour-de-louvrage-lesbiennes-pedes-arretons-de-raser-les-murs

Image internet Voir le livre de plus près Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Théatre de la cité internationale, salle Resserre Adresse 17 boulevard Jourdan Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théatre de la cité internationale, salle Resserre Paris latitude longitude 48.8201090129186,2.33862499815348

Théatre de la cité internationale, salle Resserre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/