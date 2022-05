Rencontre autour de l’histoire béarnaises et française

Rencontre autour de l’histoire béarnaises et française, 28 mai 2022, . Rencontre autour de l’histoire béarnaises et française

2022-05-28 – 2022-05-28 EUR 0 0 Quels sont nos racines ? Nos origines ? La manière de vivre de nos ancêtres ? Ou encore les faits d’armes lors de combats épiques ? Tant de questions qui malheureusement aujourd’hui ne trouvent pas de réponse… Pour qu’un peuple puisse se dire identitaire, il faut partir à la recherche des origines. Au travers de documentaires, de démonstrations et de débats, Richard LACAZETTE vous propose pour cette 23e séance de découvrir “L’après Marignan, la bataille de Pavie et la Réforme, Henri d’Albret et Navarrenx”. Deux séances sont prévues au cours de la journée. Quels sont nos racines ? Nos origines ? La manière de vivre de nos ancêtres ? Ou encore les faits d’armes lors de combats épiques ? Tant de questions qui malheureusement aujourd’hui ne trouvent pas de réponse… Pour qu’un peuple puisse se dire identitaire, il faut partir à la recherche des origines. Au travers de documentaires, de démonstrations et de débats, Richard LACAZETTE vous propose pour cette 23e séance de découvrir “L’après Marignan, la bataille de Pavie et la Réforme, Henri d’Albret et Navarrenx”. Deux séances sont prévues au cours de la journée. Quels sont nos racines ? Nos origines ? La manière de vivre de nos ancêtres ? Ou encore les faits d’armes lors de combats épiques ? Tant de questions qui malheureusement aujourd’hui ne trouvent pas de réponse… Pour qu’un peuple puisse se dire identitaire, il faut partir à la recherche des origines. Au travers de documentaires, de démonstrations et de débats, Richard LACAZETTE vous propose pour cette 23e séance de découvrir “L’après Marignan, la bataille de Pavie et la Réforme, Henri d’Albret et Navarrenx”. Deux séances sont prévues au cours de la journée. dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville