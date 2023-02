Rencontre autour de l’histoire béarnaise et française Préchacq-Josbaig Préchacq-Josbaig Catégories d’Évènement: Préchacq-Josbaig

Pyrenees-Atlantiques Préchacq-Josbaig EUR 0 0 Le passionné Richard Lacazette continue de faire découvrir l’Histoire à travers des conférences particulièrement vivantes, et en costume d’époque.

Pour cette 25e rencontre, venez découvrir “La fin du règne de François Ier/ La Garande Marguerite de Valois et Henri d’Albret”.

1525… Bataille de Pavie… Le Roi François Ier a été fait prisonnier. C’est un triomphe pour l’Empereur Charles Quint ! Et pourtant, alors que le grand impérator se croyait invincible, Henri d’Albret, Roi du Béarn Navarre, s’échappe de prison ! Malheureusement pour François Ier, il sera transféré dans une prison en Espagne où il tombera malade… Pendant ce temps en France, un grand personnage essait de sauver le pays : c’est une femme. Marguerite d’Angoulême, la soeur du souverain ! Partons à la rencontre de la Marguerite des Marguerites, qui aura un lien direct avec notre Béarn !

