12B place de la République Rouffach Haut-Rhin

2022-10-21 19:00:00 – 2022-10-21 Rouffach

Haut-Rhin Rouffach Autour d’un verre, venez rencontrer l’anthropologue Karen Schickel qui présente son exposition de photographies et d’objets issus de ses voyages dans le Grand Nord. +33 3 89 78 53 12 Rouffach

