Rencontre – Autour de l’exposition TOMBAMENTO de Carolina Arantes Grille du square Ferdinand Brunot Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Rencontre – Autour de l’exposition TOMBAMENTO de Carolina Arantes Grille du square Ferdinand Brunot Paris, 18 novembre 2023, Paris. Le samedi 18 novembre 2023

de 14h00 à 15h00

.Tout public. gratuit Carolina Arantes et l’association Autres Brésils présentent les images de l’exposition « Tombamento » montrant le combat d’une partie de la jeunesse afro-brésilienne LGBTQIA+ et féministe qui cherche sa place dans la société. L’exposition sera visible du 14 au 26 novembre sur les grilles du square Ferdinand Brunot Grille du square Ferdinand Brunot Square Ferdinand Brunot 75014 Paris Contact : https://teleservices.paris.fr/formsmairies/jsp/site/Portal.jsp?page=forms&view=stepView&id_form=45&init=true

Arthur Dumont / Ville de Paris
Exposition « Célébrons nos différences » par France 2023, l'UNESCO et CANON

