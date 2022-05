Rencontre autour de l’exposition “Let’s talk about mountains” Les Charmettes,maison de Jean-Jacques Rousseau Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Que se cache-t-il derrière les images? Quand la nature grandiose devient sujet de propagande politique. Conduite par Beat Hächler, directeur du Musée Alpin Suisse, une équipe a parcouru la région montagneuse de Corée du Nord durant la brève période de dégel du pays (2018/19). L’équipe a accompagné des groupes de randonneurs au sommet des montagnes, observé des artistes au travail, visité des exploitations agricoles dans la province vallonnée et a séjourné dans la plus grande station de ski de Corée du Nord. _Philipp Clemenz est scénographe et graphiste. Il vit à Stalden (près de Zermatt) et travaille à Lucerne (Suisse)._ _Evénement organisé dans le cadre du Festival Vis-à-Vis (4-5 juin, 2-3 juillet, 17-18 septembre) aux Charmettes. Programmation conçu avec le Circolo dei lettori de Turin._ Présentation de l’exposition organisée au Musée Alpin Suisse de Berne “Let’s talk about mountains” (jusqu’au 25 septembre 2022) par Philipp Clemenz. Les Charmettes,maison de Jean-Jacques Rousseau 890, chemin des Charmettes, 73000 Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry Savoie

