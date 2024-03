Rencontre autour de l’essai « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier » Institut suédois Paris, dimanche 10 mars 2024.

Le dimanche 10 mars 2024

de 15h30 à 17h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre du programme « Intemporel Stig Dagerman » autour du centenaire de la naissance de l’écrivain, l’Institut suédois vous invite à une rencontre autour de son emblématique essai, « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ».

Stig Dagerman (1923-1954) était un écrivain et journaliste suédois prolifique, véritable symbole de la littérature européenne d’après-guerre. Attiré très tôt par le syndicalisme et l’anarchisme, il a eu une vie marquée par les voyages, la lutte contre les inégalités, mais aussi la dépression. Avant son suicide en 1954, à l’âge de trente et un ans, il rédige le poignant essai Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, un texte plus que jamais actuel et plébiscité.

Pourquoi un tel succès en France, aujourd’hui encore ? Un panel de personnalités en discutent et en débattent :

Fatou Diome , écrivaine et admiratrice de l’œuvre de Stig Dagerman ;

, écrivaine et admiratrice de l’œuvre de Stig Dagerman ; Aris Fioretos , écrivain et traducteur suédois ;

, écrivain et traducteur suédois ; Claude Le Manchec , docteur en sciences du langage de l’EHESS et auteur de la préface de Lettres choisies de Stig Dagerman, à paraître le 6 mars chez Actes Sud dans une traduction d’Olivier Gouchet ;

, docteur en sciences du langage de l’EHESS et auteur de la préface de Lettres choisies de Stig Dagerman, à paraître le 6 mars chez Actes Sud dans une traduction d’Olivier Gouchet ; Aret Madilian, musicien et membre du groupe Deleyaman, qui a donné plusieurs « concerts-lectures » du texte Notre besoin de consolation est impossible à rassasier.

La rencontre est modérée par Sylvain Briens, professeur de littérature et histoire culturelle scandinave à Sorbonne Université.

Les discussions sont précédées de la projection du film Vårt behov av tröst (Notre besoin de consolation), réalisé par Dan Levy Dagerman d’après un scénario de Dan Levy Dagerman et Lo Dagerman, sur la base du texte original de Stig Dagerman et de sa traduction française.

Notre besoin de consolation est impossible à rassasier est publié chez Actes Sud, dans une traduction de Philippe Bouquet.

Avec le soutien de la Fondation Barbro Osher Pro Suecia.

Institut suédois 11, rue Payenne 75003

Contact : https://paris.si.se/ https://paris.si.se/agenda/rencontre-notre-besoin-de-consolation/

photo Sune Stigsjöö photo Sune Stigsjöö