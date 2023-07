Rencontre autour de l’enquête « Femmes à abattre » sur le féminicides politiques La Flèche d’Or Paris, 12 juillet 2023, Paris.

Le mercredi 12 juillet 2023

de 19h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Les journalistes indépendantes du collectif Youpress organisent une soirée à La Flèche d’or le 12 juillet, autour de leur enquête “Femmes à abattre”, sur les assassinats politiques genrés à travers le monde – des femmes tuées pour leur combat mais aussi pour leur genre.

Vous pourrez y entendre la parole de plusieurs femmes activistes, comme Rachel Keke, députée LFI de la 7ème circonscription du Val-de-Marne, gouvernante et femme de chambre ayant mené une grève à l’Ibis Batignolles, et Mimi Aum Neko, co-présidente de l’association de lutte pour les droits des personnes trans Acceptess-T.

Ce sera également l’occasion de rencontrer toute l’équipe de journalistes de cette enquête en texte, en data et en cyanotypes. Les journalistes reviendront sur le travail mené en amont des enquêtes, les critères retenus pour parler de “féminicides politiques”, les résultats des données inédites collectées et analysées par leur deux datajournalistes et les difficultés – organisationnelles ou émotionnelles – rencontrées lors de ce projet.

En collaboration avec Youpress, Mediapart, La Déferlante et Médianes le studio

La Flèche d’Or 102b rue de Bagnolet 75020 Paris

Contact : https://flechedor.org/agenda/2023-07-12-femmes-a-abattre-table-ronde-autour-de-lenquete-internationale-sur-les-feminicides-politiques https://www.facebook.com/events/799813685201792?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/799813685201792?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://flechedor.org/agenda

© Sophie Boutboul avec Rachel Keke, Mimi Aum Neko & les journalistes de Youpress