Rencontre autour de la traduction en littérature Cazals, vendredi 23 février 2024.

Rencontre autour de la traduction en littérature Cazals Lot

Cycle autour de la traduction en littérature

2ème rencontre avec Véronique BEGHAIN autour de la sortie, il y a quelques jours, de la correspondance entre Francis Scott Fitzgerald et Zelda Fitzgerald Dear Scott, Dearest Zelda aux Éditions du Rocher

Nous poursuivrons nos échanges autour des coulisses de la traduction. Qu’est-ce que traduire un livre ? A quels questionnements se trouve confronté le traducteur ? Est-ce que la traduction est une simple transposition du livre dans une autre langue ? Quelles sont les étapes et les impasses de la traduction ? Est-ce que la traduction est une œuvre littéraire en soi ?

Nous aborderons ces questions à partir de cette fascinante correspondance qui permet d’entrer dans l’intimité de ce couple mythique des Années Folles. Ainsi, déconstruire le mythe afin de mieux saisir les relations de ce couple, pris dans les bouleversements d’une époque et dans ses liens avec la création littéraire.

Véronique Béghain est traductrice de l’anglais et professeur au Département

d’études des mondes anglophones. Elle est responsable d’un master de Traduction pour l’édition . Elle a déjà traduit un certain nombre d’ouvrages de F.S. Fitzgerald notamment aux Éditions de la Pléïade. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 17:00:00

fin : 2024-02-23

Librairie Le vent d’autan

Cazals 46250 Lot Occitanie librairieleventdautan@gmail.com

