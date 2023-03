Rencontre autour de la revue « Des insectes et des hommes » Le Comptoir, 21 mars 2023, Paris.

Le mardi 21 mars 2023

de 18h00 à 20h00

. gratuit

Rencontre autour du numéro 167 de la revue « Les nouvelles de l’archéologie » (NDA)

Récemment, l’un des volumes des Nouvelles de l’archéologie (n° 167) a traité des animaux les plus proches de l’homme, les plus nombreux et les plus petits aussi, les insectes. Et ils se trouvent partout, sauf dans les océans, chez les vivants comme chez les morts.

L’intérêt des scientifiques de tous poils pour ces petites bêtes est considérable, autant pour le présent de la recherche – depuis plus d’une décennie l’Agence nationale de la recherche française a financé 312 projets les concernant –, que pour l’avenir nourricier des humains et des non-humains (poissons, volailles, etc…). L’intérêt est soutenu car les insectes réagissent très rapidement aux changements environnementaux et leur population diminue, quand elle ne disparaît pas.

De tous temps, les peuples ont pensé ces petites bêtes et les ont mis au centre de leur vie culturelle par les histoires, les fables, les contes et les mythes ; au centre de leur vie cérémonielle où elles étaient conviées vivantes (rites d’initiation masculine) ou épinglées en bijoux telles les abeilles dorées trouvées sur le manteau du premier roi des Francs (Childéric 1er) ; et enfin de leur vie alimentaire et médicinale.

Archéologues et anthropologues partageront les résultats de leurs travaux les concernant et vous invitent à venir converser avec eux.

Les intervenants

Orlando Aguilera Espinosa

Ingénieur forestier (Universidad distrital Bogota). Doctorant en anthropologie, spécialité ethnoécologie, laboratoire Éco-anthropologie ( UMR 7206) rattaché à l’UMR 208 PALOC (IRD/MNHN)

Olivier Blin

Archéologue, direction scientifique et technique. Chargé de la coordination de la recherche et partenariats scientifiques des interrégions CIF-HDF-GE/Inrap

Marina Goloubinoff

Anthropologue, chercheuse associée UMR 208 PALOC (IRD/MNHN)

Pauline Kirgis

Doctorante en anthropologie biologique, spécialité archéoentomologie funéraire. rattachée à l’UMR 5199 PACEA (CNRS/Ministère de la culture /université de bordeaux)

Camille Mayeux

Doctorante en archéologie, rattachée à l’UMR 7041 ArScAn (CNRS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Université Paris Nanterre)

Stephen Rostain

Archéologue des Basses Terres de l’Amérique du Sud, directeur de recherche, UMR 8096 (CNRS/Université-Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Un verre de l’amitié clôturera la rencontre.

Le Comptoir 54 boulevard Raspail (1er étage) 75006 Paris

Contact : https://www.fmsh.fr/agenda/des-insectes-et-des-hommes https://www.facebook.com/FondationMSH https://www.facebook.com/FondationMSH https://www.eventbrite.fr/e/billets-des-insectes-et-des-hommes-558808409997

Editions de la MSH Des insectes et des hommes