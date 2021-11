Valence Valence Drôme, Valence Rencontre autour de la résidence artistique Villa Glovettes Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Rencontre autour de la résidence artistique Villa Glovettes Musée de Valence 4 Rue Saint-Didier Valence

2021-11-13 15:30:00

Valence Drôme Villa Glovettes est une toute récente résidence d’artistes nichée dans le Vercors qui en est à ses prémices. Pendant la période dite “hors-saison”, elle accueille des artistes et leurs projets dans les studios vides de l’immense villa Les Glovettes. musee@mairie-valence.fr +33 4 75 79 20 80 http://www.museedevalence.fr/ Musée de Valence 4 Rue Saint-Didier Valence

