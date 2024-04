Rencontre autour de la rédaction des statuts d’Ambition Tiers-Lieux Greniers de Vineuil Vineuil, mardi 9 avril 2024.

Rencontre autour de la rédaction des statuts d’Ambition Tiers-Lieux Rencontre d’un groupe de travail sur la rédaction des statuts de l’association et sur son organisation (gouvernance). Plus de détails vous seront transmis en amont de cet atelier. 9 et 19 avril Greniers de Vineuil

Dans la continuité du parcours gouvernance animé en 2023 par l’équipe d’Ambition Tiers-Lieux, nous vous proposons de participer à des ateliers collectifs pour finir de poser le cadre de la gouvernance du Réseau et terminer la rédaction des statuts.

RDV le 9 avril de 14h à 17h aux Greniers de Vineuil ! (118 route de Chambord, 41350 Vineuil)

Ces deux documents, serviront de base à la structure du Réseau, et permettront de poser un cadre à son fonctionnement. L’objectif est de voter le fruit de ces travaux lors de l’AG de l’association qui aura lieu le 16 mai prochain.

Le 19 avril de 9h à 10h, le groupe de travail sur les statuts les présentera sous la forme d’un webinaire aux Tiers-Lieux intéressés. Ce temps sera aussi un appel à candidature pour le renouvellement du CA de l’association Ambition Tiers-Lieux (collégiale).

Greniers de Vineuil 118 route de Chambord, 41350 Vineuil Vineuil 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire