Rencontre autour de la pièce « La maison d’à côté » Bibliothèque Oscar Wilde Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 16h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

La compagnie L’Air du Verseau viendra à la bibliothèque Oscar Wilde pour vous présenter la pièce « La maison d’à côté » de Sharr White

La maison d’à côté de Sharr White (adaptation française de Gérald Sibleyras)

Juliana, brillante scientifique, qui a conçu le médicament

le plus approprié contre la perte de mémoire, semble victime du mal qu’elle

combat chez ses patients; il n’est pas question de la maladie d’Alzheimer, mais

cela pourrait l’évoquer. Alors qu’elle commence devant un parterre de médecins

un exposé sur sa découverte, sa phrase reste en suspens, c’est le trou, la

panique et elle est contrainte d’interrompre sa conférence.

Pourquoi et comment en est-elle arrivée là ? Son problème

est-il uniquement neurologique ? Que s’est-il passé plusieurs années auparavant

entre Juliana et sa fille Laura ? Quelle histoire particulière la lie à

Richard, son assistant ? Une sorte d’enquête, au début, à caractère médical

s’engage. Juliana qui paraît quelquefois perdre le contact avec la

réalité, reproche à son mari de vouloir divorcer, et ne pense qu’à une chose :

retrouver Laura dans «La Maison d’à côté». Une neurobiologiste et Ian,

son époux, lui-même médecin, remonteront avec elle les méandres de sa mémoire.

Philippe Adrien qui a monté cette pièce de Shaar White dit

que Les Américains ont une sorte de génie pour faire des histoires à la fois

immédiates et profondes, simples et structurées. La Maison d’à côté est

en effet une pièce d’une grande humanité très bien composée, avec

du suspense, de l’humour et un personnage de femme magnifique d’émotion et de

complexité.

Mise en scène

Christophe HATEY

Florence MARSCHAL

Avec

Jean-Jacques BOUTIN

Christophe HATEY / Tristan GODAT

Florence MARSCHAL

Samantha SANSON

Vidéo : Clara OTT

Lumière : Marc AUGUSTIN-VIGUIER

Présentation de la compagnie L’Air du Verseau

Depuis sa création en 1994, l’Air du Verseau travaille

autour de différentes formes de théâtre. Notre projet artistique est la transmission

d’histoires, réelles ou imaginaires, à travers l’incarnation d’un acteur, d’un

danseur, le récit d’un conteur …

Nous avons, à travers certaines de nos créations, utilisé le

théâtre en tant que lieu de la mémoire pour le récit de vie « Les asperges à

Rommel »; conté le facétieux Marcel Aimé, l’absurde Levis Carroll accompagné du

chanteur Steve Waring ou plongé avec délice dans les contes érotiques du 17ème.

dans « Chroniques martiennes », nous avons exploré l’épopée futuriste dans une

recherche pluridisciplinaire, avant de chercher dans l’essence du théâtre

Allemand avec Fassbinder et dans le « slastic » du théâtre contemporain Anglais

avec Ayckbourn et puis régulièrement nous sommes revenus à l’intemporel Racine…

Avec Pôles, nous nous sommes frottés à l’écriture d’une

richesse et d’une exigeante infinie d’un de nos plus grands auteurs français,

Joël Pommerat.

Le théâtre étant un lieu possible d’interrogation et

d’expérience de l’humain, L’Air du Verseau, compagnie éclectique, cherche

à explorer différentes formes, à travers ses mises en scène. Nous aimons nous

laisser surprendre et nous retrouver à chaque fois, dans une sorte d’inconnu,

sans tous nos repères.

La maison d’à côté est programmée du 27 mars au 7 avril 2024 au Théâtre de l’Opprimé.

Renseignements et réservations : https://www.theatredelopprime.com/

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020

Contact : https://cieairduverseau59021928.wordpress.com/ +33143668429 bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde

Compagnie L’air du Verseau