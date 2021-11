Rencontre autour de la nouvelle traduction du Missel Romain Église Saint-Gervais,Paris, 5 décembre 2021, Paris.

Rencontre autour de la nouvelle traduction du Missel Romain

Église Saint-Gervais, Paris, le dimanche 5 décembre à 16:00

Accueillir ensemble la nouvelle traduction du Missel Romain : ————————————————————- ### redécouvrir la beauté de la prière eucharistique La sortie de la nouvelle traduction du Missel (qui contient l’ensemble des textes permettant la célébration de la Messe) est une occasion pour tout le Peuple de Dieu de redécouvrir la profondeur des prières liturgiques et de voir à quel point ils éclairent la beauté de notre foi. En réponse à l’invitation du Pape François nous allons nous mettre en marche ensemble, avec comme boussole le Mystère Eucharistique qui est central pour la vie de chaque chrétien. En écoutant la Parole de Dieu qui parle à travers de chacun de nous, nous essayerons de comprendre quel appel l’Esprit adresse à notre Église aujourd’hui. Une introduction par p. Gilles Drouin (directeur de l’Institut Supérieur de Liturgie à l’Institut Catholique de Paris) nous aidera à mieux comprendre l’importance et les enjeux de cette nouvelle traduction qui désormais exprimera la prière de l’Eglise. Puis, en petits groupes, nous allons prendre un temps pour lire et travailler quelques textes du Missel pour ensuite partager sur comment la prière et la célébration liturgique inspirent et orientent effectivement notre “ marcher ensemble ” ? Enfin, une remontée et un temps consacré aux questions nous permettra de recueillir les fruits de notre partage. Notre rencontre se conclura par l’Adoration animée dans le chœur. ### Programme : **Dimanche 5 décembre** (2. dimanche de l’Avent), de **16h à 18h**, nous vous accueillions pour une rencontre autour de la nouvelle traduction du Missel romain : ses modifications et leurs mises en œuvre. **Père Gilles Drouin** (directeur de l’Institut Supérieur de la Liturgie à l’Institut Catholique de Paris) nous présentera la genèse et les enjeux de cette actualisation. La conférence sera suivi par **un temps d’ateliers en petits groupes** pour travailler le texte (et la théologie) de la prière eucharistique. La rencontre s’achèvera par le **chant des vêpres avec les frères et sœurs à 18h30.** Afin de faciliter l’organisation de la rencontre, nous vous encourageons à vous inscrire via le [formulaire](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPzNZ_hoOs9my6CUbclfXWGZ_guQI8hvT0s9LPUqdX0OeEGA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0).

Accueillir ensemble la nouvelle traduction du Missel Romain et redécouvrir la beauté de la prière eucharistique

Église Saint-Gervais,Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T16:00:00 2021-12-05T20:00:00