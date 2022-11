Rencontre autour de la mobilité étudiante au Québec Université Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Rencontre autour de la mobilité étudiante au Québec Université Sorbonne Nouvelle, 18 novembre 2022, Paris. Le vendredi 18 novembre 2022

de 16h00 à 18h00

. gratuit

L’équipe de la Direction des Affaires Internationales de la Sorbonne Nouvelle vous propose un événement autour de la mobilité québécoise. Les étudiant.e.s de la Sorbonne Nouvelle parti.e.s au Québec vous raconteront leurs expériences et pourront vous donner les conseils nécessaires au bon déroulement de votre échange. Des étudiant.e.s québécois.e.s actuellement en cursus dans l’université seront également présent.e.s pour vous faire découvrir leur culture. Pour finir l’après-midi, participez au Quizz spécial Québec et remportez un lot de goodies ! Université Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris Contact : https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/157223-focus-quebec-rencontre-autour-de-la-mobilite-etudiante-au-quebec-salle-b015 0145874090 service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/157223-focus-quebec-rencontre-autour-de-la-mobilite-etudiante-au-quebec-salle-b015

Université Sorbonne Nouvelle

