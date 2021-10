Rencontre autour de la BD Erquy, 28 octobre 2021, Erquy.

“La BD n’est pas un genre mais un media qui regroupe plusieurs genres : polars, science fiction, romans etc… Certaines BD s’adressent aux enfants, d’autres aux adultes, et d’autres sont mixtes.” Philippe Ostermann, Dargaud

Depuis une dizaine d’années, on assiste à un nouvel âge d’or de la bande dessinée, qui s’échappe du traditionnel format franco-belge. En plus des genres cités par Philippe Ostermann, il faudrait aussi citer l’adaptation littéraire, la non-fiction (BD documentaire, récit de vie…), la BD historique, l’humour : des styles très variés qui font de la BD une pratique culturelle majeure aujourd’hui. Bref, vous l’aurez compris, il y en a pour tous les goûts et le lectorat s’est d’ailleurs bien diversifié lui aussi. Nombreux sont les lecteurs et lectrices qui pensaient que la BD n’était pas pour eux, pour elles, et se sont finalement découvert des affinités avec elle !

En aval du festival Erquy en Bulles qui se tiendra les 23 & 24 octobre, nous vous proposons une rencontre pour partager nos coups de coeur BD. Que vous soyez un aficionado ou néophyte en la matière, cette rencontre est ouverte à tous ! Gratuit, réservation recommandée.

