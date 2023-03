Rencontre autour de Baruch Spinoza musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’Évènement: île de France

À l'occasion de l'édition des Œuvres complètes de Spinoza dans La Pléiade, sous la direction de Bernard Pautrat, rencontre avec les philosophes Dan Arbib et Bernard Pautrat, en conversation avec Nicolas Weill Le 27 juillet 1656, Baruch Spinoza (1632-1677) se voit signifier son exclusion « de la nation d'Israël », lui interdisant toute relation avec la Nação, la communauté juive « portugaise » d'Amsterdam, en raison de son hérésie présumée. Depuis, la réputation de Spinoza alterne entre légende noire et légende dorée. Comment, par quelles confrontations avec le judaïsme et le cartésianisme, ce jeune juif en vient-il à tracer son propre chemin ? La parution de ses Œuvres complètes permet de l'appréhender, en offrant un précieux éclairage sur une trajectoire intellectuelle sans équivalent.

Herzog August Bibliothek Portrait de Benedictus de Spinoza (1632-1677), vers 1665. (détail)

