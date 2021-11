Saint-Étienne Librairie Lune et L'Autre Loire, Saint-Étienne (Rencontre auteurs) L’écologie est porteuse d’une charge révolutionnaire Librairie Lune et L’Autre Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Le livre est vraiment un grand livre de théorie politique écologique qui entend repenser nos stratégies politiques anticapitalistes et écologistes à l’heure de l’Anthopocène : ### Nous ne sommes pas seuls Selon la lecture que j’en fais, on peut dire que les 5 parties du livres répondent aux deux seules grandes questions qui vaillent : Où en sommes-nous ? Que faire ? **1. Où en sommes-nous ?** 1.1 : Le “moment non humain” dans la pensée occidentale qui rebat les cartes de tous les cadres de pensée. L’obsolescence du paradigme Nature/Culture hérité des Modernes – qui littéralement “pète à la face du monde” avec le Covid. La nécessité de repenser nos sociétés comme des écologies – ne pas résumer la politique à une technique/écologie relationnelle qui supposerait le consensus sur un cadre existant mais faire de la politique à partir d’écologies existantes/à créer. (Débat Latour/Morizot etc.) 1.2 : Penser le capitalisme non comme une simple organisation sociale mais comme une écologie mortifère qui fait reposer sur humains et non-humains les catégories marxiennes de marchandisation/exploitation/aliénation – La planète est mise au travail – Le capitalisme est une écologie peuplée d’acteurs fantômes + notion de géoclasse 1.3 : Comment analyser les processus naturels en cours: catastrophes/effondrements ou résistances/soulèvements de la Terre . Interrogation sur la “passivité” des agents non-humains – déni des capacités agissantes des plantes/animaux etc. **2. Que faire ?** 2.1 Nécessité de redéfinir nos communautés politiques. Qui sommes nous? Quels sont nos alliés à l’édification d’un communisme des affectés? Problématique du témoin “passif”, de notre capacité à laisser parler les “non humains”. 2.2: Comment agir ensemble – quelles stratégies d’alliances? (la grammaire des actions d’alliance est passionnante!) + débat important entre “communs interspécifiques” et “part sauvage du monde” qui est un point d’achoppement récurrent. Antoine / Librairie Lune & l’Autre / 19 rue Pierre Bérard / Saint Etienne A la librairie Lune et l’autre Librairie Lune et L’Autre 19 rue Pierre Bérard 42000 SAINT-ETIENNE Saint-Étienne Loire

