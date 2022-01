Rencontre auteure avec Céline Huet Médiathèque Antoine Louis Roussin Saint-Benoît Catégorie d’évènement: Saint-Benoît

Rencontre auteure avec Céline Huet Médiathèque Antoine Louis Roussin, 21 janvier 2022, Saint-Benoît. Rencontre auteure avec Céline Huet

Médiathèque Antoine Louis Roussin, le vendredi 21 janvier à 15:30 Protocole sanitaire: Passe Sanitaire/ Jauge Limitée

Rencontre auteur avec Céline Huet Médiathèque Antoine Louis Roussin 18 rue Montfleury 97470 Saint-Benoit Saint-Benoît

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T15:30:00 2022-01-21T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Benoît Autres Lieu Médiathèque Antoine Louis Roussin Adresse 18 rue Montfleury 97470 Saint-Benoit Ville Saint-Benoît lieuville Médiathèque Antoine Louis Roussin Saint-Benoît

Médiathèque Antoine Louis Roussin Saint-Benoît https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-benoit/