RENCONTRE AUTEUR Saint-Paul-et-Valmalle, 22 mars 2022, Saint-Paul-et-Valmalle.

RENCONTRE AUTEUR Saint-Paul-et-Valmalle

2022-03-22 18:00:00 18:00:00 – 2022-03-22 19:00:00 19:00:00

Saint-Paul-et-Valmalle Hérault Saint-Paul-et-Valmalle

Raphaëlle Frier est toujours ravie, émue des retours des lecteurs lors de la rencontre, et très attentive. S’ils ont préparé une lecture, une chanson, une saynète, s’ils ont fait un gâteau… c’est formidable.

Elle aussi a toujours des choses à présenter : de nouveaux livres, des manuscrits, des carnets, des maquettes de livres, des extraits de lectures musicales…

Elle ne repart quasiment jamais sans avoir lu un texte que les élèves ne connaissent pas.

Et puis les questions des lecteurs l’intéressent.

Elle essaie d’y répondre avec le plus de sincérité possible.

Elle ne sait jamais exactement comment la rencontre va se dérouler, tout dépend de l’alchimie qui se crée alors. Il faut aussi être à l’écoute de ce qui n’est pas prévu, de ce qui se présente comme une fête

Venez à la rencontre d’un auteur que s’enthousiasme et s’émeut des retours de ses lecteurs. A l’écoute, elle est attentive à chacun et célèbre ces moments

+33 4 67 55 19 09

Raphaëlle Frier est toujours ravie, émue des retours des lecteurs lors de la rencontre, et très attentive. S’ils ont préparé une lecture, une chanson, une saynète, s’ils ont fait un gâteau… c’est formidable.

Elle aussi a toujours des choses à présenter : de nouveaux livres, des manuscrits, des carnets, des maquettes de livres, des extraits de lectures musicales…

Elle ne repart quasiment jamais sans avoir lu un texte que les élèves ne connaissent pas.

Et puis les questions des lecteurs l’intéressent.

Elle essaie d’y répondre avec le plus de sincérité possible.

Elle ne sait jamais exactement comment la rencontre va se dérouler, tout dépend de l’alchimie qui se crée alors. Il faut aussi être à l’écoute de ce qui n’est pas prévu, de ce qui se présente comme une fête

Saint-Paul-et-Valmalle

dernière mise à jour : 2022-03-10 par