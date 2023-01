RENCONTRE AUTEUR Montpeyroux Montpeyroux Catégories d’Évènement: Hérault

Montpeyroux

RENCONTRE AUTEUR Montpeyroux, 1 février 2023, Montpeyroux . RENCONTRE AUTEUR 10 Avenue des Rosaires Montpeyroux Hérault

2023-02-01 – 2023-02-01 Montpeyroux

Hérault Après des études d’histoire et d’arts plastiques, Philippe Jalbert exerce aujourd’hui en tant qu’auteur-illustrateur depuis un peu plus de vingt ans (hé oui, c’est un auteur illustrateur du siècle dernier !). Parallèlement, il dessine aussi pour la presse, la communication et donne des cours à la faculté d’arts appliqués de Toulouse. Il a également créé la chaîne de comptines et documentaires à destination des tout-petits « La récré des p’tits loups ».

Philippe pourra montrer ses recherches, ses croquis et les illustrations finales. La première partie de cette rencontre tournera autour de la découverte de l’univers de Philippe Jalbert. La seconde partie est un petit atelier pour les 6-8 ans « à la manière de » où toutes les questions sont permises. Après des études d’histoire et d’arts plastiques, Philippe Jalbert exerce aujourd’hui en tant qu’auteur-illustrateur depuis un peu plus de vingt ans (hé oui, c’est un auteur illustrateur du siècle dernier !). Montpeyroux

dernière mise à jour : 2023-01-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpeyroux Autres Lieu Montpeyroux Adresse 10 Avenue des Rosaires Montpeyroux Hérault Ville Montpeyroux lieuville Montpeyroux Departement Hérault

Montpeyroux Montpeyroux Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpeyroux/

RENCONTRE AUTEUR Montpeyroux 2023-02-01 was last modified: by RENCONTRE AUTEUR Montpeyroux Montpeyroux 1 février 2023 10 Avenue des Rosaires Montpeyroux Hérault Hérault Montpeyroux

Montpeyroux Hérault