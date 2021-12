Montarnaud Montarnaud Hérault, Montarnaud RENCONTRE AUTEUR Montarnaud Montarnaud Catégories d’évènement: Hérault

Montarnaud

RENCONTRE AUTEUR Montarnaud, 12 janvier 2022, Montarnaud. RENCONTRE AUTEUR Montarnaud

2022-01-12 17:00:00 17:00:00 – 2022-01-28 20:00:00 20:00:00

Montarnaud Hérault Montarnaud Rencontre avec Fred Bernard, signature incontournable de la littérature jeunesse, particulièrement reconnu pour ses albums réalisés avec François Roca. En bande dessinée, il est l’auteur chez Casterman de la série Jeanne Picquigny qui conte les aventures d’une jeune femme moderne au débute du XXème siècle. Rencontre avec Fred Bernard, signature incontournable de la littérature jeunesse, particulièrement reconnu pour ses albums réalisés avec François Roca. +33 4 67 55 48 16 Rencontre avec Fred Bernard, signature incontournable de la littérature jeunesse, particulièrement reconnu pour ses albums réalisés avec François Roca. En bande dessinée, il est l’auteur chez Casterman de la série Jeanne Picquigny qui conte les aventures d’une jeune femme moderne au débute du XXème siècle. Montarnaud

dernière mise à jour : 2021-12-18 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montarnaud Autres Lieu Montarnaud Adresse Ville Montarnaud lieuville Montarnaud