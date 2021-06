Cazères Médiathèque de Cazères Cazères, Haute-Garonne Rencontre auteur Henri Herteman Médiathèque de Cazères Cazères Catégories d’évènement: Cazères

Haute-Garonne

Rencontre auteur Henri Herteman Médiathèque de Cazères, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Cazères. Rencontre auteur Henri Herteman

Médiathèque de Cazères, le vendredi 2 juillet à 18:00

Rencontre auteur Pour bien démarrer juillet ! Henri Herteman, personnalité cazérienne, nous présente son recueil de poésie « Rives Garonne » paru chez les Editions Portaparole à l’automne 2020. Son ouvrage est un concentré de ses émotions et de son vécu au cours des années sur les rives de ce fleuve, la Garonne, qui l’inspire tant. Des mots liant les souvenirs et son présent au bord de l’eau… Amoureux de la poésie et de la nature, rendez-vous à la Maison Garonne, le vendredi 2 juillet, à 18h.

Entrée libre

recueil de poésie « Rives Garonne » Médiathèque de Cazères Place de l’Hôtel de Ville, Cazères Cazères L’An 01 Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T18:00:00 2021-07-02T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cazères, Haute-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque de Cazères Adresse Place de l'Hôtel de Ville, Cazères Ville Cazères lieuville Médiathèque de Cazères Cazères