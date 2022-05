Rencontre auteur | Florence Delay Tarnos Tarnos Catégories d’évènement: Landes

Tarnos

Rencontre auteur | Florence Delay Tarnos, 15 juin 2022, Tarnos. Rencontre auteur | Florence Delay Médiathèque “Les Temps Modernes” 1 rue du Fils Tarnos

2022-06-15 – 2022-06-15 Médiathèque “Les Temps Modernes” 1 rue du Fils

Tarnos Landes EUR Romancière, essayiste, traductrice et dramaturge, Florence Delay a été élue à l’Académie française en 2000. Elle présentera son livre Un été à Miradour. Dans ce conte d’un été lointain, Florence Delay se souvient de la douceur des jours passés à Miradour, villa familiale, dans le sud des Landes. La rencontre se poursuivra autour du dernier livre de Florence Delay : Il n’y a pas de cheval sur le chemin de Damas.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces par la Librairie Hirigoyen.

Modération assurée par Manon Merle, directrice de la médiathèque.

Rendez-vous à 17h. Entrée libre. Public adulte. Libre de droit

Médiathèque “Les Temps Modernes” 1 rue du Fils Tarnos

Tarnos Landes