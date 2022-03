Rencontre Auteur-Éditeur : Olivier Bruneau, Le Tripode Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Rencontre Auteur-Éditeur : Olivier Bruneau, Le Tripode Médiathèque Marguerite Yourcenar, 12 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 12 mai 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

Rencontre entre le romancier Olivier Bruneau qui publie son 3e roman Pharmacon, et un représentant des éditions du Tripode. L’auteur, Olivier Bruneau, interroge nos névroses contemporaines. Dans Pharmakon il s’inquiète de notre obsession pour la performance et de nos nuits sans sommeil. L’éditeur, Le Tripode, est particulièrement soucieux de porter des voix singulières de la littérature actuelle. C’est à un échange autour de leur travail en commun que nous vous convions. La discussion sera suivie par une vente-dédicace avec notre partenaire Le Divan. Jeudi 12 Mai à 19h Entrée libre Auditorium (niveau -1) Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray Paris 75015

12 : Vaugirard (Paris) (345m) 88 : Alleray – la Quintinie / Médiathèque Yourcenar (Paris) (133m)

Contact : 0145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar http://twitter.com/bibYourcenar Littérature

Date complète :

2022-05-12T19:00:00+01:00_2022-05-12T20:30:00+01:00

©

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar Adresse 41, rue d'Alleray Ville Paris lieuville Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Departement Paris

Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre Auteur-Éditeur : Olivier Bruneau, Le Tripode Médiathèque Marguerite Yourcenar 2022-05-12 was last modified: by Rencontre Auteur-Éditeur : Olivier Bruneau, Le Tripode Médiathèque Marguerite Yourcenar Médiathèque Marguerite Yourcenar 12 mai 2022 Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris

Paris Paris