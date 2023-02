RENCONTRE AUTEUR Bélarga Bélarga Catégories d’Évènement: Bélarga

RENCONTRE AUTEUR, 16 février 2023, Bélarga

2023-02-16 17:30:00

Herault Bélarga Au début des années 1990, il travaillait dans la publicité et l’illustration de presse et faisait partie de la génération révélée par les éditions du Rouergue.

Depuis, il s’est lancé dans l’écriture de textes d’albums pour la jeunesse, dans la direction de collections et s’essaye également au graphisme de temps à autre.

Régis Lejonc est un touche-à-tout, un illustrateur inclassable qui passe d’un univers graphique à un autre au gré des livres, appréciant autant l’influence de l’art nouveau, des grands peintres impressionnistes, des affichistes des années 40 et 50 que celle des kawaï japonais.

La première partie de cette rencontre se fera autour de la découverte de l'univers de Régis Lejonc et de lectures d'albums. La seconde partie est un petit atelier calque, parents-enfants, « à la manière de » où toutes les questions sont permises.

