2022-11-26 14:30:00 – 2022-11-26 16:30:00

Médiathèque de Bélus 80 route d’Autarribe

Bélus

Landes Bélus EUR Avril 2031. Six corps de jeunes femmes seront découverts le long de la mythique route 66, de Springfield à Los Angeles. Leur point commun ? Un papillon morpho bleu tatoué dans le cou.

Azor Streyes sera amené à enquêter à travers les États-Unis, entraînant le lecteur dans ses découvertes. Un puzzle sur fond d’amours sulfureuses, d’amitiés complexes et de complots familiaux. Des enjeux financiers, artistiques, politiques et scientifiques sont au cœur de cette énigme singulière qui aborde les effets désastreux du réchauffement climatique. Jean-Louis Roujean est chercheur CNRS et spécialiste des études sur l’environnement par satellite.

