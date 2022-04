Rencontre auteur Assat Assat Catégories d’évènement: 64510

Assat 64510 Assat EUR 0 0 Rencontre autour d’un parcours de résilience avec Thibaud Morand, auteur du livre « La douleur d’être né » EDILIVRE.

L’auteur de cette biographie travaille à l’hippodrome de Pau depuis 20 ans. Il raconte dans ce récit sa vie dans une famille d’accueil, son parcours dans l’armée, et sa passion des chevaux qui lui a permis de se réaliser malgré les épreuves difficiles qu’il a traversées. Un beau message d’espoir avec la présence de professionnels de l’action sociale et de l’équithérapie.

