RENCONTRE AUTEUR Aniane, 9 mars 2022, Aniane.

RENCONTRE AUTEUR Aniane

2022-03-09 17:00:00 – 2022-03-09 18:00:00

Aniane Hérault

Rencontre avec l’auteur et illustrateur Fred Bernard.

Ronan Badel est né le 17 janvier 1972 au bord de la mer, à Auray. En 1998 il sort diplômé des Arts décoratifs de Strasbourg et s’oriente vers l’édition jeunesse.

Il vit plusieurs années à Paris où il enseigne l’illustration dans une école d’Art et collabore avec un grand nombre de maisons d’édition. En 2003 il retourne s’installer en Bretagne pour manger des sardines grillées, se consacrer à la création d’albums jeunesse et développer un travail d’auteur.

+33 4 67 54 46 34 https://bibliotheques.cc-vallee-herault.fr/cms/articleview/id/1591

Aniane

