Ossès Pyrénées-Atlantiques Ossès Aritz Galarraga vient nous présenter son livre “Gogoan dut” accompagné par les musiciens de Ibon Rg. de la littérature, de la musique et de la bonne humeur ! Aritz Galarraga vient nous présenter son livre “Gogoan dut” accompagné par les musiciens de Ibon Rg. de la littérature, de la musique et de la bonne humeur ! +33 9 88 54 57 47 Aritz Galarraga vient nous présenter son livre “Gogoan dut” accompagné par les musiciens de Ibon Rg. de la littérature, de la musique et de la bonne humeur ! Café Menta

