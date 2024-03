Rencontre Au travers des siècles… Quelques grands personnages liés au Haut-Béarn Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie, samedi 27 avril 2024.

Venez nous rencontrer pour découvrir et échanger à propose de documents conservés dans les fonds de la Bibliothèque Patrimoniale et lors des rencontres avec les auteurs.

Après la publication en 2018 « Eysus… d’hier à aujourd’hui », le comité de rédaction, constitués de membres du Club des Ainés d’Eysus qui commémore cette année ses 40 ans, présentera le fruit de son nouveau travail de recherche publié dans un ouvrage.

Dans cette nouvelle publication, ce groupe s’est intéressé aux grands personnages ayant un lien avec le Haut-Béarn.

On y retrouve des hommes et des femmes qui ont excellé dans des domaines aussi divers que les lettres, la science, l’armée, la religion, le sport… comme par exemple le Comte de Tréville, Saint-John Perse, Antoine Germain Labarraque, Raymond Orteig, Robert Paparemborde ou encore Nelson Paillou. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 15:00:00

fin : 2024-04-27 17:30:00

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine villa.bedat@hautbearn.fr

L’événement Rencontre Au travers des siècles… Quelques grands personnages liés au Haut-Béarn Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn