RENCONTRE AU SOMMET Montpellier, 18 août 2021

Montpellier Hérault

En partenariat avec les vignerons des terroirs Pic St Loup, des Grés de Montpellier et l’AOC Languedoc, prenez de la hauteur.

Vivez une expérience authentique sur une des plus hautes terrasses de la ville : l’arc de triomphe. Auprès de vous, un guide et un vigneron vous proposeront tour à tour dégustation et lecture de paysage.

Mesures sanitaires prises :

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– Un amplificateur de voix par guide.

– Accès à l’Arc de Triomphe : distribution de gel hydro alcoolique sur site (à l’entrée et en haut de l’arc avant la descente) + traçage au sol de distanciations sur la terrasse.

RDV AU PIED DE L’ARC DE TRIOMPHE

Rue Foch – coté palais de Justice

Limité à 16 participants.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Interdite au moins de 18 ans

dernière mise à jour : 2021-06-28 par