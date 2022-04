Rencontre au salon de lecture Jacques Kerchache Musée du quai Branly – Jacques Chirac, 14 mai 2022 20:00, Paris.

Nuit des musées Rencontre au salon de lecture Jacques Kerchache Musée du quai Branly – Jacques Chirac Samedi 14 mai, 20h00 Accès libre dans la limite des places disponibles.

Rendez-vous au musée du quai Branly – Jacques Chirac pour une Nuit européenne des Musées placée sous le signe de la musique et de la nature, en collaboration avec le label Shika Shika.

Depuis des milliers d’années, les humains s’inspirent des sons de la nature : ils fabriquent des instruments à partir de matériaux naturels, imitent les oiseaux et interagissent avec eux, créent des mélodies ou des chants en hommage ou en référence à la nature. Cette rencontre explore les liens profonds et anciens entre la nature, les oiseaux, l’environnement, la culture et la musique. Découvrez des exemples allant de la musique classique au field recording, en passant par la musique électronique ou la bioacoustique.

Envie d’en savoir plus ? Une sélection d’ouvrages à feuilleter en écho aux thématiques abordées par la programmation de la soirée est à votre disposition jusqu’à 22h.

Retrouvez toute la programmation sur notre [site internet](https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/nuit-europeenne-des-musees-2022-39408/).

Au cœur du Paris des musées, voisin du Louvre et du musée du quai d’Orsay, à quelques minutes des Grand et Petit Palais, du Palais de Tokyo et du musée d’art moderne de la Ville de Paris, le musée du quai Branly occupe un site exceptionnel sur les rives de la Seine, au pied de la tour Eiffel. Les arts d’Afrique, d’Océanie, d’Asie et d’Amérique s’inscrivent dorénavant au centre du grand circuit historique et artistique de la capitale. Le musée du quai Branly est un établissement culturel novateur : à la fois musée, centre d’enseignement et de recherche, et espace à vivre pour les publics. Construit sur l’un des derniers terrains disponibles au cœur de Paris, le concept architectural de ce projet original est signé par Jean Nouvel.

Ligne 9 : Alma-Marceau ou Iéna /Ligne 8 : Ecole Militaire / Ligne 6 : Bir Hakeim / RER C : Pont de l’Alma ou Champ de Mars – Tour Eiffel

http://www.quaibranly.fr https://www.facebook.com/museeduquaibranlyjacqueschirac;https://twitter.com/quaibranly;https://www.youtube.com/user/quaibranly

Line 9: Alma-Marceau or Jena / line 8: Military academy / Line 6: Bir Hakeim / RER(RAPID TRANSIT RAIL SYSTEM IN THE PARIS REGION) C: Bridge(Deck) of the Alma or the Champ de Mars – Eiffel Tower Free access within the limits of available places. Saturday 14 May, 20:00

In the heart of Paris of museums, next to the Louvre and the Musée du Quai d’Orsay, a few minutes from the Grand and Petit Palais, the Palais de Tokyo and the Musée d’art moderne de la Ville de Paris, the Musée du Quai Branly occupies an exceptional site on the banks of the Seine, at the foot of the Eiffel Tower. The arts of Africa, Oceania, Asia and America are now at the center of the great historical and artistic circuit of the capital. The Musée du quai Branly is an innovative cultural institution: museum, teaching and research centre, and living space for the public. Built on one of the last available plots in the heart of Paris, the architectural concept of this original project is signed by Jean Nouvel. hearing impairment

Desde hace miles de años, los seres humanos se inspiran en los sonidos de la naturaleza: fabrican instrumentos a partir de materiales naturales, imitan a los pájaros e interactúan con ellos, crean melodías o cantos en homenaje o en referencia a la naturaleza. Este encuentro explora los vínculos profundos y antiguos entre la naturaleza, las aves, el medio ambiente, la cultura y la música. Descubra ejemplos que van desde la música clásica al field Recording, pasando por la música electrónica o la bioacústica.

¿Quieres saber algo más? Una selección de libros para hojear en eco de los temas abordados por la programación de la tarde está a su disposición hasta las 22h.

Encuentra toda la programación en nuestra página web.

Acceso libre dentro de los límites de las plazas disponibles. Sábado 14 mayo, 20:00

37 quai Branly 75007 Paris 75007 Paris Île-de-France