Musée du quai Branly – Jacques Chirac, le samedi 14 mai à 20:00

Depuis des milliers d’années, les humains s’inspirent des sons de la nature : ils fabriquent des instruments à partir de matériaux naturels, imitent les oiseaux et interagissent avec eux, créent des mélodies ou des chants en hommage ou en référence à la nature. Cette rencontre explore les liens profonds et anciens entre la nature, les oiseaux, l’environnement, la culture et la musique. Découvrez des exemples allant de la musique classique au field recording, en passant par la musique électronique ou la bioacoustique. Envie d’en savoir plus ? Une sélection d’ouvrages à feuilleter en écho aux thématiques abordées par la programmation de la soirée est à votre disposition jusqu’à 22h. Retrouvez toute la programmation sur notre [site internet](https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/nuit-europeenne-des-musees-2022-39408/).

Accès libre dans la limite des places disponibles.

Rendez-vous au musée du quai Branly – Jacques Chirac pour une Nuit européenne des Musées placée sous le signe de la musique et de la nature, en collaboration avec le label Shika Shika. Musée du quai Branly – Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 Paris Paris Paris

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T22:00:00

