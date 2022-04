Rencontre au “Refuge du Fond D’Aussois” Aussois Aussois Catégories d’évènement: Aussois

Savoie

Rencontre au “Refuge du Fond D’Aussois” Aussois, 13 juillet 2022, Aussois. Rencontre au “Refuge du Fond D’Aussois” Aussois

2022-07-13 19:30:00 – 2022-07-13 21:00:00

Aussois Savoie Aussois Soirée conviviale au refuge du Fond d’Aussois au cœur du Parc National de la Vanoise. +33 4 79 05 01 86 http://www.vanoise-parcnational.fr/ Aussois

dernière mise à jour : 2022-04-08 par Parc National de la Vanoise

Détails Catégories d’évènement: Aussois, Savoie Autres Lieu Aussois Adresse Ville Aussois lieuville Aussois Departement Savoie

Aussois Aussois Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aussois/

Rencontre au “Refuge du Fond D’Aussois” Aussois 2022-07-13 was last modified: by Rencontre au “Refuge du Fond D’Aussois” Aussois Aussois 13 juillet 2022 Aussois Savoie

Aussois Savoie