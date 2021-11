Rencontre au centre social Flers Sart Centre social Flers Sart, 4 décembre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Rencontre au centre social Flers Sart

du samedi 4 décembre au mercredi 8 décembre à Centre social Flers Sart

**Vous êtes parents d’enfants âgés de 3 à 5 ans? Vous aimeriez passer un temps de qualité avec vos enfants? Vous aimeriez également des conseils sur la gestion des émotions, les limites à poser?** C’est avec simplicité et passion, que Julie DEBLIQUI, thérapeute conjugale et familiale de “Un Je d’Enfants” vous apportera ces conseils et vous fera part de sa fabuleuse boîte à outils pour rétablir la communication au sein de la famille! * Samedi 4 Décembre de 10h à 11h30 au Centre Social Flers Sart : “DEPASSER LES PEURS ET LES COLERES ENSEMBLE” * Mercredi 8 Décembre de 16h à 17h30 sur le thème : “SAVOIR POSER DES LIMITES SAINES, PRENDRE SA PLACE DE PARENT ET GERER LES CONFLITS” ### Information et Inscription * Centre Culturel et Social Flers Sart – Boulevard Albert 1er * Tél : 03 20 99 97 10

Vous êtes parents d’enfants âgés de 3 à 5 ans? Vous aimeriez passer un temps de qualité avec vos enfants? Vous aimeriez également des conseils sur la gestion des émotions, les limites à poser?

Centre social Flers Sart Boulevard Albert 1er, 59491 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T11:30:00;2021-12-08T16:00:00 2021-12-08T17:30:00