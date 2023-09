Rencontre-ateliers avec Malika Doray Bibliothèque Georges Brassens Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 10h15 à 11h00

Le samedi 09 décembre 2023

de 11h15 à 12h00

.Public enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 3 ans. gratuit

Sur inscription à partir du jeudi 9 novembre au 01 53 90 30 30 ou sur

Après une petite présentation de ses livres, Malika Doray invite les tout-petits à réaliser leur propre mini-livre : une feuille de papier, des couleurs, un pliage et hop… un livre !

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans (accompagnés d’un adulte).

Malika Doray est autrice et illustratrice pour la jeunesse ;

elle a suivi des études en arts appliqués et en sciences

humaines. Au cours de ses études en ethnologie, elle développe

son goût de l’observation des rapports humains et elle

s’intéresse à la naissance de la pédiatrie en France. Son

travail quotidien auprès des tout-petits la mène à penser qu’il

n’y a pas de petits ou de grands sujets qui ne puissent être

évoqués avec eux dans la douceur ou la bonne humeur.

Son

goût pour le minimalisme et pour le design se traduit par des livres

en volume : marionnettes, ribambelles ou « spectacles »

en trois dimensions. Elle a publié plus d’une

cinquantaine de livres, aux éditions L’École des Loisirs et Memo.

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

Malika Doray / L’Ecole des loisirs