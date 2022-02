Rencontre-atelier sur l’illusionnisme et la manipulation mentale Salle municipale d’Aigrefeuille, 11 mars 2022, Sainte-Foy-d'Aigrefeuille.

Salle municipale d’Aigrefeuille, le vendredi 11 mars à 19:00

Rencontre-atelier sur l’illusionnisme et la manipulation mentale —————————————————————- ### Salle municipale d’Aigrefeuille, durée 1h30 * **Entrée libre pour la rencontre :** Les illusions sont partout autour de nous, elles s’infiltrent dans notre vie quotidienne et peuvent à chaque instant nous induire en erreur. Cependant, il existe un lieu où nous pouvons nous relâcher et prendre plaisir à nous tromper sans risque. Cette étrange contrée, où l’on se complait dans la tromperie, est celle des arts illusionnistes. Partant du cinéma, Olivia Dorado et Frédéric Tabet vous proposent d’explorer les méandres de spectacles jouant de nos perceptions. Mêlant projection, démonstrations et performance, cette conférence hybride vous invite à célébrer les puissances du faux dans toutes ses nuances, de l’effet spécial cinématographique jusqu’aux prestiges illusionnistes. **Avec,** **Olivia Dorado,** ATER en études cinématographiques à l’Université Toulouse Jean Jaurès (ENSAV) et doctorante en cinéma au LARA-SEPPIA. **Frédéric Tabet**, Maître de conférences en études cinématographiques à l’Université Toulouse Jean Jaurès (ENSAV) et chercheur au LARA-SEPPIA * **Atelier illusions d’optique et jeux de l’esprit pour les 5-12 ans, sur inscription pour l’atelier auprès du service de la mairie d’Aigrefeuille :** Que faire quand nos sens ou notre propre cerveau nous trompent ? Les Petits Débrouillards vous proposent un atelier d’énigmes et de fabrication d’illusions d’optique pour comprendre les mécanismes qui conduisent à l’illusion ou la manipulation. Venez déjouer votre esprit par l’expérience ! **Avec,** L’association **Les Petits Débrouillards**

Sur inscription pour l’atelier auprès du service de la mairie d’Aigrefeuille et entrée libre pour la rencontre.

Atelier illusions d’optique et jeux de l’esprit pour les 5-12 ans et rencontre avec Olivia Dorado et Frédéric Tabet.

Salle municipale d’Aigrefeuille 31570 Sainte-Foy-d’Aigrefeuille Sainte-Foy-d’Aigrefeuille Haute-Garonne



