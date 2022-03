Rencontre-atelier sur l’effet du marketing sur le consommateur Médiathèque de Villeneuve-Tolosane, 2 avril 2022, Villeneuve-Tolosane.

Rencontre-atelier sur l’effet du marketing sur le consommateur

Médiathèque de Villeneuve-Tolosane, le samedi 2 avril à 16:00

Rencontre-atelier —————– ### Rdv à la médiathèque de Villeneuve-Tolosane, durée 1h30 * **Entrée libre pour la rencontre :** Mathieu Alemany Oliver exposera la manière dont le cerveau catégorise la connaissance et comment le marketing s’en sert :de quelle manière la publicité peut utiliser « des routes » de persuasion différentes ?Pourquoi le « nudge » est une stratégie de plus en plus utilisée pour prescrire des comportements précis aux consommateurs sans rien leur imposer ? Et enfin, le rôle de la consommation comme phénomène culturel et des marques comme intermédiaires et producteurs de culture. **Avec,** **Mathieu Alemany Oliver,** Professeur en comportement du consommateur et marketing, TBS Education. * **Atelier illusions d’optique et jeux de l’esprit pour les 5-12 ans :** Que faire quand nos sens ou notre propre cerveau nous trompent ? Les Petits Débrouillards vous proposent un atelier d’énigmes et de fabrication d’illusions d’optique pour comprendre les mécanismes qui conduisent à l’illusion ou la manipulation. Venez déjouer votre esprit par l’expérience ! **Avec,** L’association **Les Petits Débrouillards** _Crédit photo : AdobeStock_Ахтем_

Rencontre et atelier sur inscription auprès de la médiathèque de Villeneuve-Tolosane

Atelier illusions d’optique et jeux de l’esprit pour les 5-12 ans proposé par l’association Les Petits Débrouillards et rencontre avec Mathieu Alemany Oliver.

Médiathèque de Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T16:00:00 2022-04-02T17:30:00