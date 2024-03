Rencontre-atelier : L’IA au quotidien, faut-il s’en méfier ou savoir en profiter ? Médiathèque Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane, samedi 16 mars 2024.

Rencontre-atelier : L’IA au quotidien, faut-il s’en méfier ou savoir en profiter ? Rencontre tout public autour de la thématique de l’IA et atelier pour les 4-9 ans, à la médiathèque de Villeneuve-Tolosane. Samedi 16 mars, 16h00 Médiathèque Villeneuve-Tolosane Gratuit, atelier sur inscription : 05.62.20.77.00 – mediatheque@villeneuve-tolosane.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T16:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T16:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:30:00+01:00

Rencontre avec Véronique Moriceau : L’IA au quotidien, faut-il s’en méfier ou savoir en profiter ?

L’intelligence artificielle (IA) a fait des progrès considérables ces dernières années. ChatGPT par exemple l’a rendue accessible au grand public. Pourtant l’IA n’est pas nouvelle ! Comment a-t-elle évolué au cours du temps ? Comment fonctionnent les modèles récents ? Et où se cache-t-elle : dans votre vie quotidienne, votre vie professionnelle, vos loisirs… Elle est déjà partout ou presque ! Mais est-elle sans danger ?

Atelier avec La compagnie du Code :

A la découverte des robots et de la programmation

De nos jours, les enfants sont entourés de technologies et grandissent avec elles. Il est temps de voir ce qui se cache derrière ! À travers deux activités ludiques, les enfants vont découvrir les robots et la programmation informatique qui permet de les contrôler. Dans la première activité, ils seront invités à jouer au robot et à programmer leurs camarades. Ils découvriront ensuite le robot mTiny, et le commanderont pour remplir différentes missions !

Pour les 4-9 ans

Atelier sur inscription : 05.62.20.77.00 – mediatheque@villeneuve-tolosane.fr

12 enfants pour l’atelier

Intervants :

Véronique Moriceau, Maître de conférences en informatique à l’université Paul Sabatier (IRIT)

Maître de conférences en informatique à l’université Paul Sabatier (IRIT) Association La Compagnie du Code

Date et horaire :

16 mars 2024 à 16h

+ d’infos :

Gratuit

Durée : 1h30

Rencontre tout public, atelier pour enfants (4-9ans)

Lieu : Ville de Villeneve-Tolosane, médiathèque Clémence Isaure

—

Crédit image : Pixabay

Médiathèque Villeneuve-Tolosane 2 Pl. du Fort, Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.62.20.77.00 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@villeneuve-tolosane.fr »}] [{« link »: « https://www.lacompagnieducode.org/ »}, {« link »: « mailto:mediatheque@villeneuve-tolosane.fr »}, {« link »: « https://mediatheque.villeneuve-tolosane.fr/ »}]

IA HLM