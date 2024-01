Rencontre-atelier Histoire d’IAs (à Montrabé) L’Accent Montrabé, samedi 9 mars 2024.

Rencontre-atelier Histoire d’IAs (à Montrabé) Rencontre pour les adultes sur l’IA et sa représentation dans les fictions et atelier pour les 4-9 ans à la découverte des robots et de la programmation. Samedi 9 mars, 10h30 L’Accent Rencontre en accès libre, atelier sur inscription 05 61 84 56 30 / info@mairie-montrabe.fr

Début : 2024-03-09T10:30:00+01:00 – 2024-03-09T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-09T10:30:00+01:00 – 2024-03-09T12:00:00+01:00

Rencontre pour les adultes et ateliers pour les 4-9 ans à la salle de l’Accent à Montrabé !

Samedi 9 mars à 10h30, événement gratuit

► Rencontre avec Romain Meunier Histoire d’IAs

Isaac Asiimov, Terminator, Wall- E, L’Odysée de l’espace… De nombreuses œuvres traitent de l’intelligence artificielle et reflètent une vision de cette technologie des interrogations, des peurs, ou bien même des espoirs.

Mais qu’en est-il de la réalité ?

Nous verrons ensemble comment l’IA est représentée dans les œuvres de fiction littéraires et cinématographiques, et quelles questions cela soulève l’IA est-elle consciente ?

Est-elle dangereuse ?

Va-t-elle remplacer les humains sur le marché du travail ?

Et surtout, comment peut-elle nous aider dans le monde actuel ?

Gratuit

Intervenant Romain Meunier, doctorant en informatique chargé d’enseignement à L’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) côté rencontre et l’association La Compagnie du Code pour l’atelier

► Atelier avec La Compagnie du Code :

A la découverte des robots et de la programmation

De nos jours, les enfants sont entourés de technologies et grandissent avec elles. Il est temps de voir ce qui se cache derrière ! À travers deux activités ludiques, les enfants vont découvrir les robots et la programmation informatique qui permet de les contrôler.

Dans la première activité, ils seront invités à jouer au robot et à programmer leurs camarades.

Ils découvriront ensuite le robot mTiny, et le commanderont pour remplir différentes missions !

Pour les 4-9 ans

Gratuit

Atelier sur inscription 05 61 84 56 30 / info@mairie-montrabe.fr

Jauge 12 enfants maximum pour l’atelier

Date, horaire et lieu :

Samedi 9 mars à 10h30h

Durée de la rencontre-atelier 1h30

Lieu L’Accent, All. Antoine Candela, 31850 Montrabé

—————–

Crédit image Pixabay

