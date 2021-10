Rencontre/atelier : Fernande Petitdemange Sélestat, 30 octobre 2021, Sélestat.

Rencontre/atelier : Fernande Petitdemange 2021-10-30 – 2021-10-30

Sélestat Bas-Rhin

Née à Epinal (Vosges), Fernande Petitdemange dissèque et inventorie la nature telle une entomologiste. Dans la série “Six gîtes” présentée dans le cadre de l’exposition “Perspectvies#1”, l’artiste fige ces nids d’oiseaux éphémères, tout en révélant leur beauté. Sa venue au FRAC est non seulement une occasion de découvrir son univers artistique, mais aussi de partager les interrogations qui ont nourri sa démarche, l’objectif étant, à partir de la présentation de ses œuvres et des techniques de la chambre photographique, de construire un regard sensible sur son œuvre et sa pratique.

Rencontre et atelier avec l’artiste Fernande Petitdemange au FRAC Alsace – à partir de 16 ans

+33 3 88 58 87 55

